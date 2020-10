Ministerin enthüllt Qualitätssiegel

Lübbecke (WB). In einer Gesellschaft, in der die ältere Generation einen immer größeren Anteil ausmacht, gewinnt auch das Betreute Wohnen für Senioren zunehmend an Bedeutung. Wie diese Aufgabe in vorbildlicher Weise umgesetzt wird, zeigt das Haus Niedertorstraße 24. Neuerdings trägt es das Qualitätssiegel des Kuratoriums Betreutes Wohnen für ältere Menschen NRW.

Von Arndt Hoppe