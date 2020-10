Toms Western gewinnt in Berlin

In der Kategorie für 21- bis 25-Jährige überzeugte die ungewöhnliche Geschichte durch entsprechend kreativ eingesetzte Filmzitate, die Hommage an das Westerngenre mit Bildern aus OWL und nicht zuletzt durch die starke darstellerische Leistung der beiden Hauptdarsteller Tom Hölscher (22) aus Börninghausen und Christian M. Roth. Bekanntermaßen ist der Cowboy ein schweigsamer Zeitgenosse und so kommt der Film konsequent ohne gesprochenen Dialog aus. Hölscher, der den westernbegeisterten Tom spielt, hat das Down-Syndrom.

Darum geht es: Tom (Tom Hölscher) liebt Westernfilme und möchte am liebsten selbst im wilden Westen leben. So stürzt er sich in Tagträumereien, im Kontrast zu seinem sonst eher tristen Alltag. Eines Tages kommt ein Fremder (Christian M. Roth) am einsamen Dorfbahnhof an, vom waschechten Cowboy kaum zu unterscheiden. Toms Abenteuerwunsch scheint endlich in Erfüllung zu gehen... In ruhiger, atmosphärischer Szenenfolge erzählt der Film von einer besonderen, aber nicht konfliktfreien Begegnung.

Auszeichnung kam unerwartet

Die Idee kam der aus Lübbecke-Eilhausen stammenden Inga Degenhard während ihres Filmwissenschaftsstudiums in Mainz. Bei einer Bahnfahrt durchs heimische Ostwestfalen erkannte die Regisseurin die Parallelen zu typischen Westernelementen. „Tom und ich kannten einander nicht direkt, aber ich hatte ihn und er hatte mich schon auf der Bühne gesehen“, erzählt Degenhard. Nach einem ersten Kennenlernen entwickelte sie ein Drehbuch, das sich in vielen Punkten an den Interessen und Fantasien des realen Tom anlehnt. „Viele Elemente entwickelten sich aber erst mit meinem Mainzer Team beim Dreh vor Ort. Der Tom im Film bleibt eine fiktive Gestalt; Hölscher spielt nicht sich selbst“, sagt Degenhard weiter.

Im April 2018 wurden Förderanträge an die „Film & Medien-Nachwuchsförderung Rheinland-Pfalz“ und die Kulturförderung des Studierendenwerks der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gestellt. So konnte der Film, unterstützt durch Pension Haus Stork (Bad Holzhausen), vom Marktkauf Lübbecke, der die Lebensmittel für das Set-Catering spendete, in einem knapp zweiwöchigen Dreh von August bis September 2018 umgesetzt werden. Nach einer einjährigen Postproduktion wurde der 20-minütige Film in Mainz präsentiert und fand seinen Weg schließlich zum Berliner Festival.

Die höchste Auszeichnung kam dann für alle unerwartet. Während noch mehrere Teammitglieder bei der Filmvorführung anwesend waren, konnten nur die Regisseurin und der Produzent Ar­mano Forster an der Preisverleihung teilnehmen. Stellvertretend nahmen sie den mit 1000 Euro dotierten Preis entgegen: einen goldenen Bären aus Berlin. Eine Ortspremiere in der Region ist geplant.