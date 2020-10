Drei Disziplinen galt es für die Begleithundeprüfung zu bewältigen. Teil 1 war eine schriftliche Prüfung, in der alle Hundehalter ihr sachkundliches Wissen bestätigen mussten. Diese Prüfung fand, natürlich entsprechend der Corona-Auflagen, in 2 Gruppen mit viel Abstand und den entsprechenden Hygieneregeln, auf dem Hundeplatz statt.

In der „Verkehrssicherheitsprüfung“ in der Innenstadt (Teil 2) mussten alle Teams beweisen, dass ihre Hunde kein aggressives Verhalten gegenüber anderen Menschen oder Tieren zeigen. Auch hier ging es entsprechend der Auflagen in zwei Gruppen durch die Innenstadt. Beide Prüfungsgruppen führten den Passanten vor, wie sich Hund und Hundeführer in der Öffentlichkeit zu verhalten haben. Die Vierbeiner wurden mit unterschiedlichen Reizen konfrontiert, darunter Geräusche sowie Begegnungen mit Autos, Kindern, Fahrradfahrern oder Kinderwagen. Im Begegnungsverkehr auf einer Kreuzung zeigten alle Teams, dass ein Aufeinandertreffen von mehreren Hunden gesittet ablaufen kann.

Gehorsamkeitsprüfung

Beim dritten Teil der Prüfung, der Gehorsamkeitsprüfung, wurden Leinenführigkeit, Freifolge und das Abrufen aus der Entfernung abgefragt. Geht der Hund ruhig an der Leine und lässt sich gut führen? Folgt er Frauchen oder Herrchen, wenn er freiläuft und kommt er zuverlässig, wenn er aus der Ferne abgerufen wird? Verbleibt der Hund auch in einer Sitz- oder Platzablage, wenn sein Frauchen oder Herrchen für den Hund nicht mehr sichtbar hinter einem Versteck ausharren?

Die Prüfung war für die teilnehmenden Teams und auch für die Zuschauer äußerst spannend. Totenstille trat ein, als sich im Anschluss noch fünf Teams den Richterinnen für ein Leistungsabzeichen in Bronze und Gold stellten. Unter den strengen Augen der beiden Richterinnen Sabine Haunert (Versmold) und Barbara Beining (Lübbecke) bestanden 13 Teams die Begleithundeprüfung: Annika Krohne mit Cuba, Heike von der Ahe mit Max, Eileen Wikenovering mit Emmy, Lars Lohkamp mit Liska, Tanja Krause mit Hailey, Ilona Kleine mit Feya, Jenna Beideler mit Juna, Miriam Rabe mit Coffee, Alexandra Greb mit Iva, Petra Tschee mit Aura, Christin Sandmann mit Helge, Annette Hesse mit Jupp und Petra Löwen mit Lotte.

Zu den 13 Teams der bestanden Begleithundeprüfung gesellten sich zwei Teams, die erfolgreich in einem anspruchsvollen Laufschema waren, Kommandos aus der Bewegung ausführten und für ihre guten Leistungen ein Leistungsabzeichen erhielten. Abgefragt wurden eine saubere Fußarbeit im Normal- und Laufschritt, dazu Kommandos aus der Bewegung, beim Leistungsabzeichen Gold zudem noch eine vierminütige Ablage am Versteck, das Voraussenden, Platz und Herankommen sowie ein Herankommen unter erschwerten Bedingungen. Unter großer Spannung bei den Zuschauern erlief sich Joana Thurau mit Matilda das Leistungsabzeichen in Bronze und Karin Schäffer mit Cooper das Leistungsabzeichen in Gold.

Gratulation an alle Teams

Die Hundefreunde Lübbecke gratulieren allen Teams recht und wünschen viel Spaß bei der weiteren Arbeit mit ihren Hunden.

