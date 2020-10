Der Verein zur Förderung der Gemeinschaft in der Kirchengemeinde Blasheim, der der Veranstalter des Adventsmarktes in Blasheim ist, hatte das Geld hierfür zur Verfügung gestellt. „Es ist schön zu sehen, wie die Kinder ihren Spaß an den Spielgeräten haben und es freut mich, dass wir mit unserer Spende dazu beitragen konnten“, sagte Heino Niederbockstruck, erster Vorsitzende des Vereins.

Neben Springseilen, Pedalos, Wurfscheiben und weiteren Spielsachen wurden auch die entsprechenden Aufbewahrungsboxen gekauft. „Die Auswahl der Spielgeräte haben wir selbstverständlich den Kindern überlassen, sie haben hierfür das Expertenwissen“, sagte der erste Vorsitzende des Fördervereins, Fred Grundmann. Aufgrund der bestehenden Hygieneregeln dürfen noch nicht alle Spielgeräte von den Kindern benutzt werden und wurden nach der Übergabe entsprechend desinfiziert. „Wir hoffen, dass wir bald die gesamten Spielgeräte unseren Schülern zur Verfügung stellen können“, ergänzte Schulleiterin Martina Teske.