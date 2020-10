Einschränkungen drohen

Minden/Lübbecke (WB). Das Kreis-Gesundheitsamt meldet am Samstag 227 aktuelle Corona-Fälle, das sind 49 Fälle mehr als am Vortag. Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) meldet für den Kreis Minden-Lübbecke eine Wocheninzidenz von 32,8. Der Krisenstab bleibt am Wochenende im Einsatz und informiert, falls es zu einer Überschreitung des ersten Grenzwertes von 35 kommt.

Von Westfalen-Blatt