Kreis überschreitet ersten Grenzwert

Das Infektionsgeschehen sei auch nicht ausschließlich auf eine bestimmte Einrichtung oder einen bestimmten Ort begrenzbar. Bisher ist es mit nochmal deutlich erhöhtem Personalaufwand möglich, die Kontaktpersonen durch das Gesundheitsamt des Kreises nachzuverfolgen. Eine Überschreitung des zweiten Grenzwertes von über 50 Neuinfektionen in siebern Tagen auf 100.000 Einwohner wird bereits für Anfang der Woche erwartet. Auch hierzu bereitet der Krisenstab des Kreises aktuell die weiteren Maßnahmen vor und wird entsprechend informieren.

Neue Maßnahmen

Mit der Überschreitung des ersten Grenzwertes von 35 treten eine Reihe von neuen verpflichtenden Maßnahmen in Kraft. „Wir appellieren weiter an die Bürgerinnen und Bürger, die nun notwendigen Maßnahmen nicht in erster Linie als Einschränkung, sondern als Schutz ihrer Gesundheit zu sehen“, sagt Landrat Dr. Ralf Niermann. „Denn dies ist Sinn und Zweck der Arbeit all unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich nun schon seit Wochen und Monaten weit über das übliche Maß hinaus dafür einsetzen, die Pandemie einzudämmen. Je besser wir alle gemeinsam durchhalten und aufeinander achten, desto besser werden wir am Ende dieser schweren Zeit aus der Krise kommen.“

Das Kreis-Gesundheitsamt meldet aktuell 255 Corona-Fälle, das sind erneut 28 mehr als noch am Vortag. Die Zahlen für die Kommunen: Bad Oeynhausen 58 (+2), Espelkamp 34 (+4), Hille 9 (+2), Hüllhorst 11 (+4), Lübbecke 12 (+5), Minden 71 (+8), Petershagen 12 (+/-0), Porta Westfalica 14 (+3), Preußisch Oldendorf 15 (-1), Rahden 8 (+2), Stemwede 11 (-1). Sieben Patienten befinden sich auf der Isolierstation im Johannes-Wesling-Klinikum, kein Covid-19-Patient ist auf der Intensivstation.

Die aktuelle Wocheninzidenz für den Kreis Minden-Lübbecke können interessierte Bürgerinnen und Bürger weiterhin hier abfragen: https://www.lzg.nrw.de/inf_schutz/corona_meldelage/index.html. An das Landeszentrum Gesundheit meldet der Kreis Minden-Lübbecke jeden Tag die aktuellen Fallzahlen. Der beim LZG aufgeführte Wert der Wocheninzidenz ist für den Kreis Minden-Lübbecke der maßgebliche Wert, an den sich bei Überschreitung gegebenenfalls notwendige weitere Maßnahmen anschließen würden.

Neue Regeln

Die Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen/Versammlungen/Kongressen ist begrenzt auf 1.000 Personen.

Maskenplicht auch am Sitz- und Stehplatz: Bei Konzerten und Aufführungen sowie bei sonstigen Veranstaltungen und Versammlungen in geschlossenen Räumen muss ein Mund-Nasen-Schutz auch am Sitz- oder Stehplatz getragen werden. Auch für Zuschauer bei Sportveranstaltungen (drinnen und draußen) gilt diese Regelung.

Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss – auch bei festen Sitzplätzen und Vorliegen eines namentlichen Sitzplans – eingehalten werden:

-bei Veranstaltungen, Versammlungen oder Angebote

-bei internen Unterrichtsveranstaltungen, praktischen Übungen und Prüfungen im öffentlichen Dienst

-bei Bildungsangeboten oder Prüfungen von außerschulischen Einrichtungen und Organisationen

-bei Konzerten, Aufführungen in öffentlichen oder privaten Kultureinrichtungen

-beim Betrieb von Ausflugsfahrten mit Schiffen, Kutschen, historischen Eisenbahnen und ähnlichem.