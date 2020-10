Keine Maskenpflicht im Freien

Von heute, Dienstag, an gelten in Lübbecke die Regelungen, die das Land NRW vorgesehen hat, wenn in einem Kreis mehr als 50 Corona-Infektionen in einer Woche auf 100.000 Einwohner regis­triert werden. Diese sogenannte Gefährdungsstufe 2 hat der Krisenstab des Kreises am Montag ausgerufen.

„Abstand einhalten ist möglich“

„Unser Eindruck ist, dass es gut möglich ist, in unserer Innenstadt die gebotenen Abstände einzuhalten“, sagte am Montagnachmittag Stadtsprecher Andreas Püfke. „Auch speziell für die Fußgängerzone sehen wir bislang keinen Regelungsbedarf, aber wir haben eine dynamische Lage“, sagte Püfke weiter. Damit verzichtet die Stadtverwaltung auf eine Maskenpflicht in der Einkaufsmeile, verweist aber auf die seit dem Frühjahr geltende Anordnung, dass das Maskentragen auf dem Lübbecker Wochenmarkt vorgeschrieben ist.

Desweiteren verwies der Stadtsprecher auf den Kreis, der auch besondere Maßnahmen in den Städten und Gemeinden anordnen könnte. Dazu soll es am Mittwoch ein beratendes Gespräch zwischen Kreis und Kommunen geben.

Sperrstunde wird kontrolliert

Um die nun im Kreis geltenden verschärften Schutzmaßnahmen umzusetzen, werde die Stadtverwaltung zusätzliches Personal abstellen, kündigte Andreas Püfke weiter an. Beschäftigte aus dem Ordnungsamt, etwa die Parkhelfer, würden Kapazitäten bekommen, um insbesondere die Sperrstunde in den Gaststätten zu kontrollieren. Außerdem sollen die Mitarbeiter überall im öffentlichen Raum ein Auge darauf haben, so Püfke, ob die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden.

Speziell an Vereine und Veranstalter gerichtet, weist der Stadtsprecher darauf hin, dass bereits genehmigte Hygienekonzepte nach den bisherigen Regeln für geplante Veranstaltungen ihre Gültigkeit behalten und nicht überarbeitet und neu genehmigt werden müssen. Ansonsten gelten die neuen Veranstaltungsbeschränkungen ab vier Tagen nach der Ausrufung der Gefährdungsstufe 2. So wären beispielsweise Veranstaltungen am Wochenende in der Stadthalle betroffen. Dort wären nur noch 250 Besucher zugelassen, die im Abstand von 1,50 Meter sitzen und durchgängig Maske tragen müssten.

Late Night Shopping findet statt

Aufgrund der neuen Lage wird derzeit auch ein Konzept für das Late Night Shopping am Freitag, 6. November, von 18 bis 21 Uhr erarbeitet. Wie Peter Schmüser, Geschäftsführer von Lübbecke Marketing, erläuterte, soll an der Veranstaltung nach jetzigem Stand festgehalten werden, aber eine Maskenpflicht für die Fußgängerzone vorschlagen werden. „In den Geschäften verändert sich nichts. Da gilt wie bisher die Regelung, dass eine Person pro sieben Quadratmeter Zutritt hat“, sagt Schmüser. Die heimischen Einzelhändler hätten mittlerweile viel Erfahrung darin, ein sicheres Einkaufen zu ermöglichen. „Das ist sicherlich in einer kleineren Stadt besser möglich als in einer großen“, so Schmüser.