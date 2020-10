Damit setzt sich die Entwicklung der vergangenen Tage (Samstag 32,8, Sonntag 44,8) fort. Seit dem Beginn der Pandemie sind 16 Menschen an den Folgen des Virus gestorben. Cornelia Schöder, Leiterin des Krisenstabs beim Kreis, appelliert an alle Bürger, sich an die Corona-Regeln zu halten: „Der Mund-Nasenschutz zum Beispiel ist so wichtig. Er muss ein Alltagskleidungsstück werden, so lange die Pandemie anhält.“ Leider sei die Wichtigkeit der Regeln „noch nicht von allen Leuten verinnerlicht worden“.

Maskenpflicht in geschlossenen Räumen

Für die Bürger haben die erhöhten Zahlen, die zur sogenannten Gefährdungsstufe 2 führen, erhebliche Konsequenzen. Ganz wichtig: Es gilt ab sofort eine Maskenpflicht bei Kultur- oder Sportveranstaltungen in geschlossenen Räumen, zusätzlich zu der schon ausgesprochenen Abstandsregel. Weiterhin sind bei Veranstaltungen innen und außen maximal 100 Personen zulässig; es sei denn, die zuständige Behörde lässt Ausnahmen auf Basis eines besonderen Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes zu. Dann sind bis zu 500 (außen) oder 250 Personen (innen) erlaubt. Der Betrieb gastronomischer Einrichtungen und der Verkauf alkoholischer Getränke ist von 23 Uhr bis 6 Uhr unzulässig.

An Festen aus herausragendem Anlass außerhalb einer Wohnung dürfen höchstens zehn Personen teilnehmen. In der Öffentlichkeit dürfen sich außerhalb von Familien und Personen zweier Hausstände nur noch Gruppen von höchstens fünf Personen treffen. Hier gelten Ausnahmen wie zum Beispiel bei der Kinderbetreuung.

Um die besondere Gefährdung durch das Verbreiten von Aerosolen zu verringern, hat der Kreis zusätzliche Maßnahmen erlassen: Bei Sportveranstaltungen in geschlossenen Räumen sind Fangesänge, Sprechchöre und Unterstützungsrufe nicht zulässig. Das Mitsingen sowie Sprechchöre sind bei allen öffentlichen Veranstaltungen, Aufführungen und Konzerten nicht mehr gestattet. Dies gilt ebenso für Veranstaltungen und Treffen zur Religionsausübung sowie auf Trauerfeiern.