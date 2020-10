Barrierefreiheit gefordert

SPD und WL möchten mit ihrem Antrag sicherstellen, dass die Bauplanung für das Gebäude Rahdener Straße 18 so überarbeitet wird, dass die Barrierefreiheit (insbesondere ein Aufzug) berücksichtigt wird. In der Begründung verweisen die beiden Faktionsvorsitzenden Torsten Stank (SPD) und Dieter Wiegmann (WL) auf die zukünftige Nutzung dieses städtischen Objektes. Denn während ein Großteil des Erdgeschosses von dem neuen Kindergarten gemietet und in Eigenregie umgebaut wird, soll der nördliche Trakt für die Musikschule und die Volkshochschule hergerichtet und somit öffentlich genutzt werden. „Der jetzige Bauzustand lässt es ohne weiteres zu, eine Barrierefreiheit zu erreichen“, schreiben SPD und WL.

Die Grünen wollen mit ihrem Antrag noch einen Schritt weitergehen. Sie fordern die barrierefreie Gestaltung des Gebäudes und der Außenanlagen nach DIN 18040-1, also einer Baunorm, die Vorgaben etwa für Parkplätze, Toilettenräume, Türbreiten, Beleuchtung oder Griffelemente in öffentlichen Gebäuden macht. Denn, so Grünen-Fraktionschef Heinrich Stenau, „insbesondere auch die Toilettenräume und notwendigen Stellplätze für Besucher und Benutzer müssen in der erforderlichen Anzahl barrierefrei sein“. Auch die Landesbauordnung NRW schreibe Barrierefreiheit in Gebäuden mit Besucherverkehr vor, gerade auch in Einrichtungen des Kultur- und Bildungswesens.