Die Vorsitzenden Thomas Holle und Sabine Kolck-Pothe sowie Geschäftsführer Peter Schmüser erklären: „Die aktuelle Lage, in der Restaurants schließen müssen und zahlreiche Aktivitäten des gesellschaftlichen Lebens wieder heruntergefahren werden, lassen uns keine andere Wahl. Wir möchten unseren Kunden in den kommenden Wochen weiterhin ein sicheres Einkaufen in der Lübbecker Innenstadt ermöglichen. Dazu gehört es dann auch, verantwortlich zu handeln und im Sinne der Kunden sowie der Beschäftigten des Einzelhandels in dieser aktuellen Ausnahmesituation auf eine Aktion zu verzichten, die möglicherweise zu viele Menschen in unsere Stadt ziehen würde.“

Weitere Schließungen

Zuvor hatte Lübbecke Marketing noch geplant, das Light Night Shopping mit einer Maskenpflicht in der Fußgängerzone an diesem Abend durchzuführen.

Weitere Schließungsmeldungen aus dem Kultur- und Freizeitbereich gibt es auch schon. So bleibt das Hallenbad ab Samstag geschlossen und das voraussichtlich bis Monatsende. Alle geplanten Kurse, Schul- und Vereinsschwimmen entfallen. Bereits erworbene Mehrfachkarten behalten ihre Gültigkeit, teilt die WBL mit. Das Ablaufdatum wird um den Zeitraum der Schließung verlängert.

Ab nächsten Dienstag – montags ist regulär geschlossen – bleibt auch die Lübbecker Mediothek zu. Ausgeliehene Titel würden automatisch verlängert, heißt es. Die Online-Ausleihe von digitalen Titeln (E-Books) und Musik bleibe möglich.