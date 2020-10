Wieder mehr Corona-Fälle

Aus dem stationären Bereich haben liegen diese Zahlen vor: Im Johannes-Wesling-Klinikum wurden am Samstag 20 Covid-19-Patienten behandelt, davon 17 auf der Isolierstation und drei auf der Intensivstation. Ein Patient wird beatmet. Drei Patienten sind in intensivmedizinischer Behandlung im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen. Die Wocheninzidenz für den Kreis Minden-Lübbecke laut LZG NRW liegt bei 106,6.

In folgenden Schulen, Kitas und Einrichtungen sind Samstag Fälle hinzugekommen: Kita Arche Noah in Blasheim, Kita AWO Espelkamp, Gymnasium Rahden, Grundschule Rehme-Oberbecksen, Bischof-Hermann-Kunst-Schule Espelkamp, Gesamtschule (Europaschule) Bad Oeynhausen, Johannes-Daniel-Falk-Realschule Espelkamp, Alten- und Pflegeheim Haus Vier Eichen in Espelkamp, Wittekindshof/Außenstelle Rahden, St. Michaelshaus Minden sowie einige ambulante Pflegebetriebe, Krankenhaus Lübbecke und Auguste-Viktoria-Klinik Bad Oeynhausen der Mühlenkreiskliniken sowie die Reha-Klinik Maternus in Bad Oeynhausen. Die notwendigen Maßnahmen werden aktuell umgesetzt, um das Ausbruchsgeschehen einzudämmen.

Die Kreisverwaltung hatte am Freitag die Bürger gebeten ähnlich wie schon zu Beginn der Pandemie – nur zu dringend notwendigen Erledigungen und Terminen persönlich ins Kreishaus zu kommen. Für Absprachen und Terminvereinbarungen sollten auf Telefon und E-Mail zurückgegriffen werden. Dieser Hinweis bezog sich nur auf das Kreishaus und nicht auf das Straßenverkehrsamt. Das Straßenverkehrsamt hat weiterhin wie gewohnt geöffnet, so dass hier keine Terminvereinbarung vorab notwendig ist.