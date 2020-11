Über 400 Storchenpaare in NRW

Comeback für Glücksbringer: Viele Tiere in den Kreisen Minden-Lübbecke, Paderborn und Lippe

Lübbecke/Paderborn (dpa) -

In Nordrhein-Westfalen wurden in diesem Jahr mehr als 400 Storchenpaare gezählt. Es gebe noch keine genauen Zahlen, aber die Tendenz sei deutlich, sagte Hans Glader von der Stiftung Störche NRW im münsterländischen Isselburg. Schwerpunkte sind in NRW unter anderem die Kreise Minden-Lübbecke, Paderborn und Lippe.