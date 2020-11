Lübbecke (WB). Der in Lübbecke gute Tradition gewordene „Weg der Erinnerung“ am Tag des Gedenkens an die Novemberpo­grome, die im Jahr 1938 von den Nationalsozialisten voran getrieben worden waren, konnte wie berichtet aufgrund der Corona-Situation in diesem Jahr nicht stattfinden.

Von Westfalen-Blatt