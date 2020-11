Wie das Kreisgesundheitsamt mitteilt, gibt es weiterhin vereinzelte Infektionen in unterschiedlichen Schulen und Kitas. Zusätzlich seien in mehreren Betrieben Erkrankungen aufgetreten. „Die erforderlichen Maßnahmen werden umgesetzt“, heißt es aus dem Kreishaus.

Unter den Neuinfektionen ist auch ein Spieler des Handball-Bundesligisten GWD Minden, der positiv getestet worden ist. Weil er nach Kenntnis des Gesundheitsamtes symptomatisch war und mit der Mannschaft trainiert hat, befindet sich die ganze Mannschaft jetzt in Quarantäne.

Zahlen in den Kommunen

Die Zahlen aus den einzelnen Städten und Gemeinden des Kreises: Bad Oeynhausen 108 (-3), Espelkamp 189 (+2), Hille 30 (+3), Hüllhorst 36 (-5), Lübbecke 166 (+8), Minden 283 (+9), Petershagen 32 (+2), Porta Westfalica 52 (-2), Preußisch Oldendorf 95 (+2), Rahden 51 (-1), Stemwede 46 (+5).

Die Mühlenkreiskliniken behandeln derzeit 50 Covid-Patientinnen und -Patienten an den Standorten in Minden und Lübbecke, davon werden fünf in Minden intensivmedizinisch behandelt, in einem Fall wird künstlich beatmet. Bei dem Todesfall handelt es sich um eine 84-jährige Patientin aus Minden. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 21. Im Herz- und Diabeteszentrum werden sechs Patienten behandelt, fünf davon intensivmedizinisch.