Schulhof wird modernisiert

Grüne Tribüne

Erkennbar sind auf der Baustelle bereits die Ausmaße der 28 mal acht Meter großen grünen Zuschauertribüne. Von dieser begrünten Fläche mit Sitzmauer aus können Schüler und Besucher auf das Geschehen sowohl auf dem Minispielfeld als auch auf der Spielwiese blicken. Vier Laubbäume werden darauf gepflanzt. Das Minispielfeld grenzt nördlich an die Wohnbebauung. Es ist 30 mal 15 Meter groß, mit Kunststoff ausgelegt und von einer Bande umgeben. Dort kann später sowohl Fußball als auch Basketball gespielt werden.

Weiter südlich schließt eine Spiel- und Sportwiese an, in die an einer Ecke eine XXL-Trampolin integriert wird. Das Netz-Klettergerät an der Sporthalle bleibt bestehen, es kommen noch Hängematten, Sitzmöbel unter den Eichen und sogenannte Hängesitze hinzu.

Schüler hatten Wünsche

Dazu gibt es weitere kleinere Veränderungen auf dem Hof. So soll der vorhandene Kletterspielbereich zur Vom-Stein-Straße hin mit der Neuanpflanzung von Weidenbüschen aufgewertet werden. Sitzbänke an der Außenwand des Schulgebäudes sollen das Zuschauen an den Tischtennisplatten ermöglichen. Und auf dem alten Schulhofpflaster wird ein Fahrradparcours eingezeichnet.

Kritik der CDU

Die Schülerinnen und Schüler waren im Vorfeld der Umgestaltung nach ihren Wünschen gefragt worden. Eine Planerin hatte daraus einen Entwurf gezeichnet, der dann im Dialog zwischen Schulleitung und Verwaltung in einen umsetzungsreifen Plan mündete. Dieser stieß auch in den politischen Beratungen im Frühjahr auf große Zustimmung. Die CDU-Fraktion lehnte am Ende das Vorhaben dennoch ab. Sie führte die aus ihrer Sicht unsichere Schulwegssituation im Umfeld an, die durch den baldigen Wegfall der Fußgängerampel am Niederwall sowie die Vergrößerung des Parkplatzes an der Jahnstraße entstehen würde. Außerdem äußerte sie den Verdacht, die Zustimmung der Schulleitung zu dem Dauerparkplatz sei sozusagen mit der Modernisierung des Schulhofes erkauft worden. Matthias Werneburg (CDU) damals in der Sitzung des Bildungsausschusses : „Das ist wie beim Monopoly: Wie kaufe ich mir den Parkplatz?“ Der Bürgermeister hatte dies strikt zurückgewiesen.

Die WBL baut die neuen Dauerparkplätze, die den vorhandenen Parkplatz vergrößern sollen, auf einem Teil des alten Schulgeländes. Dieser frühere Ascheplatz war aber, wie die Verwaltung ausführte, versandet und überwachsen und wurde über längere Zeit nicht mehr genutzt. Jetzt, so die Argumentation von WBL und Stadtverwaltung, gibt die Schule zwar einen Teil dieses Platzes ab, erhält aber ein in sich stimmiges Außengelände, das den aktuellen Bedürfnissen der Grundschule entspricht.