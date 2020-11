Schulen brauchen keine Luftfilter

Lübbecke (wB/fn). Gibt es in den Lübbecker Schulen Bedarf an Luftfiltern? Diese Frage hat Andreas Eickmeier (FDP) in der jüngsten Ratssitzung gestellt. Hintergrund ist das Problem an vielen Schulen im Land, die jetzt in der Corona-Pandemie der Empfehlung der Experten zu regelmäßigem Lüften nicht ausreichend folgen können, weil sich Fenster nur unzureichend oder gar nicht öffnen lassen. Mancherorts werden deshalb Filteranlagen in Klassenräume gestellt, die Viren aus der Luft entfernen sollen.

Von Westfalen-Blatt