Das entspricht einem Plus von 54 Fällen. Ein 91-jähriger Covid-19-Patient aus Lübbecke ist leider verstorben. Damit sind inzwischen 22 Bürger an den Folgen des Corona-Virus gestorben. 19 weitere Patienten sind inzwischen wieder genesen. Die Zahl der Corona-Infektionen für den Kreis Minden-Lübbecke seit Beginn der Pandemie im Frühjahr beläuft sich inzwischen auf 2871 (+74).

Für die Kommunen sehen sie Zahlen wie folgt aus: Bad Oeynhausen 117 (+9), Espelkamp 199 (+10), Hille 32 (+2), Hüllhorst 40 (+4), Lübbecke 177 (+11), Minden 296 (+13), Petershagen 34 (+2), Porta Westfalica 54 (+2), Preußisch Oldendorf 92 (-3), Rahden 53 (+2), Stemwede 48 (+2). Der Wochen-Inzidenzwert lag am Freitag bei 216,2 (+2,0 zum Vortag).

Aus dem stationären Bereich gibt es folgende Zahlen zu berichten: Die Mühlenkreiskliniken haben am Freitag 50 Covid-Patientinnen und -Patienten an den Standorten in Minden und Lübbecke behandelt, davon fünf Patientinnen und Patienten im Universitätsklinikum Minden intensivmedizinisch. Ein Patient wird künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen werden insgesamt sieben Patienten behandelt, davon befinden sich sechs in intensivmedizinischer Behandlung und einer auf der Normalstation.

Im Kreisgebiet sind auch am Freitag weitere Fälle an Schulen und Kitas hinzugekommen. Bisher sind das pro Einrichtung zu einem großen Teil Einzelfälle. Zusätzlich sind in mehreren Betrieben im Kreisgebiet Erkrankungen aufgetreten. Die erforderlichen Maßnahmen werden umgesetzt. Weitere Informationen gibt es auf dem Dashboard des Robert-Koch-Instituts unter www.rki.de.