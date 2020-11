Heimische Stollen immer raffinierter

Selbstredend unter Einhaltung der vorgegebenen Hygieneregeln – also anstatt in der Öffentlichkeit mit Publikumsverkehr im Gebäude der Kreishandwerkerschaft in Lübbecke und damit ohne die sonst übliche Verkostung durch Passanten.

Für sieben der zuckerbestäubten Gaumenfreuden gab es „Gold“. Es mangelte nicht an geschmackvoller Vielfalt: Zehn Bäckereien hatten sich an der Stollenprüfung der Bäcker-Innung beteiligt. Mit 32 Weihnachtsstollen unterschiedlicher Geschmacksrichtungen, Saftprinten und zwei Broten hatte Karl-Ernst Schmalz – seit 33 Jahren als Prüfer im Deutschen Brotinstitut für die Qualitätssicherung von Backwaren zuständig – viel zu schneiden, zu probieren und zu bewerten. Besonders häufig war der Butterstollen in unterschiedlichen Variationen zu finden. Und sie alle verdeutlichten durch ihren besonderen Geschmack, dass individuelle Handwerkskunst dahintersteckt. Ein Grund dafür, weshalb Markus Redeker, Obermeister der Bäcker-Innung Wittekindsland, davon überzeugt ist, dass das Bäckerhandwerk bei den meisten Verbrauchern immer dann gut ankommt, wenn seine Handwerksbetriebe etwas Neues ausprobieren und sich deutlich von den industriell gefertigten Massen-Backwaren abheben.

Auch wenn durch die Corona-Einschränkungen die Experimentierfreude bei den Handwerksbäckern etwas abgenommen hat, betonte der Obermeister: „Der Stollen wird immer vielfältiger und damit auch spannender. Die Produkte der Innungsbäcker werden mit viel Ruhe und Geduld produziert. In der Regel wird an einem Stollen über drei Tage gearbeitet. Die Früchte werden extra eingelegt (beim Handwerksbäcker wird fast doppelt soviel Fruchtanteil wie gesetzlich vorgeschrieben hinzugefügt) und der Teig durchläuft immer wieder Ruhephasen.“ Auch die besonders gute Qualität der Zutaten schmeckt man einfach, so Redeker weiter.

Es freut ihn besonders, dass zahlreiche heimische Stollen vom Brotinstitut prämiert worden sind: Für 18 der vorgestellten 32 verschiedenen Weihnachtsstollen vergab Karl-Ernst Schmalz die Note „sehr gut“ – wovon er sieben Stollen zusätzlich mit „Gold“ prämierte. Damit liegt die Qualität, den Worten von Markus Redeker zufolge, im Schnitt wieder über dem bundesweiten Standard.

Mit sieben Produkten ging die Bäckerei/Konditorei Hermann Oltersdorf, Inhaber Manon Oltersdorf-Stuwe aus Gehlenbeck, in die Prüfung. Für den Kaffee-, Nougat-, Gambrinus- und Dinkel-Vollkorn-Stollen gab es ein „sehr gut“ und die Gold-Plakette, für den Butter- und Westfalenbäckerstollen ein „sehr gut“ und der Butter-Mohn- sowie der Butter-Nussstollen wurden mit „gut“ bewertet. Die Bäckerei Simon und Genussbackstube aus Löhne erhielten drei Mal die Goldmedaille für den Butter-, Früchte- und den Butter-Marzipanstollen sowie ein „sehr gut“ für die „Gohfelder Saftprinten“. Für den Mohnstollen und den Buttermandelstollen gab es jeweils ein „gut“.

Das Goldzertifikat für seinen Butterstollen erhielt der Bäckermeister Heinz-Hermann Vollmer aus Bünde. Mit „sehr gut“ wurde auch der Buttermarzipanstollen bewertet. Bäckermeister Jörg Schuster aus Kirchlengern darf sich über ein „gut“ für seinen Meister-Christstollen freuen. Die Bäckerei Berg aus Kirchlengern war mit drei unterschiedlichen Produkten in die Prüfung gegangen. Ein „sehr gut“ gab es für das Graubrot und ein „gut“ für das Sechskornbrot, die bei der letzten Brotprüfung nicht am Start waren. Der Butterstollen wurde mit „gut“ bewertet. Vier verschiedene Stollen steuerte die Feinbäckerei Brante aus Bad Oeynhausen bei. Ein „sehr gut“ erhielten der Butterstollen sowie der Westfalenbäckerstollen und ein „gut“ der Butter-Mohn- und der Butter-Mandel-Stollen. Der Butterstollen des Bäckermeisters Markus Redeker aus Minden wurde mit einem „gut“ ausgezeichnet.

Für die Bäckerei Seeger Brot aus Bad Oeynhausen erhielten die außergewöhnliche „Zimt-Zicke“ mit einer Frucht-Zimt-Füllung sowie der Mohnstuten ein „sehr gut“ und der Mohn-Quark-stollen ein „gut“. Der „Bünder Butterstollen“ von Konditorei und Bäckerei Volker Erdbrügger aus Bünde wurde mit „sehr gut“ ausgezeichnet und der Cranberry-Kirsch-Butterstollen mit „gut“. Bäckerei Wolfram Kölling aus Preußisch Ströhen bekam ein „sehr gut“ für den Butterstollen und jeweils ein „gut“ für den Butter-Nuss- und den Butter-Mohnstollen.