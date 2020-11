CDU steigt aus Vierer-Bündnis aus

Am Donnerstag hat die CDU ihren Rücktritt von der am 3. November vorgestellten Kooperationsvereinbarung erklärt. Hintergrund ist ein Unvereinbarkeitsbeschluss der Bundes-CDU, der eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei ausschließt.

In einer gemeinsamen Erklärung von CDU-Stadtverband und -Fraktion betonen die beiden Vorsitzenden Matthias Werneburg und Klaus-Jürgen Bernotat, dass es große inhaltliche Übereinstimmungen mit den Grünen und der FDP gegeben habe. Darauf solle auch künftig aufgebaut werden, erläuterte Bernotat im Gespräch mit dieser Zeitung, aber ohne eine schriftliche Fixierung.

Weiter heißt es in der CDU-Erklärung, dass Einzelratsmitglied Tanja Behring von der Linkspartei durch ihre geplante Zusammenarbeit mit den Grünen in einer sogenannten Zählgemeinschaft an den Sondierungsgesprächen teilgenommen habe. Nach intensiven Gesprächen hätten sich mit allen Gesprächspartnern die Schwerpunkte einer künftigen Zusammenarbeit herauskristallisiert: von Bürgerbeteiligung über Klimaschutz bis zur ärztlichen Versorgung. Eine Kooperationsvereinbarung wurde beschlossen. „Da die Zusammenarbeit mit Frau Behring über die Fraktion Bündnis 90 /Die Grünen bestehen sollte, gab es keine Zweifel an der Zulässigkeit einer solchen Kooperation auf kommunaler Ebene“, heißt es von der CDU.

Matthias Werneburg und Klaus-Jürgen Bernotat räumen nun ein: „Dabei haben wir die Tragweite des Parteitagsbeschlusses zur Zusammenarbeit mit den Linken aus dem Jahre 2018 übersehen. Diesen Fehler haben wir korrigiert, indem wir die Zusammenarbeit nicht eingehen und aus dem Kooperationsvertrag aussteigen.“ Im Sinne einer Politik, die das Beste für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt erreichen will, sei man „nach wie vor zu einer konstruktiven Zusammenarbeit mit allen im Rat vertretenen Fraktionen bereit“.

Wie der CDU-Fraktionschef weiter erläuterte, hätte es bereits ein erstes interfraktionelles Gespräch am Mittwoch gegeben, dem weitere in einer Art Arbeitsgemeinschaft in der nächsten Zeit folgen sollen. Erstes Ziel sei es, zu einem einvernehmlichen Wahlvorschlag für die Ausschüsse zu kommen. Entsprechend wurde dieser Tagesordnungspunkt des Hauptausschusses am Donnerstag vertagt. „So etwas wie in der letzten Ratssitzung soll sich nicht wiederholen“, sagte Bernotat.

Siegfried Gutsche, Ortsverbandsvorsitzender der Grünen, sagte zum Rückzug der CDU: „Das muss man respektieren. Das ist Angelegenheit der CDU. Wir werden jetzt beraten, was das für Folgen hat.“ Er hoffe aber, dass es dennoch in wichtigen Punkten möglich sei, gemeinsam abzustimmen. Jetzt müsse es zunächst darum gehen, einen einheitlichen Wahlvorschlag zu beschließen, „damit der Rat in Zukunft ein positiveres Bild abgebe“. Die erste Sitzung des neuen Rats mit Streit um die stellvertretenden Bürgermeister und die Besetzung des Hauptausschusses hatte für viel Kritik gesorgt.

Wie Gutsche weiter ausführte, habe seine Fraktion die im Rat angekündigte Beschwerde zum Hauptausschuss-Beschluss noch nicht bei der Kommunalaufsicht eingereicht. Man warte auf das Protokoll der Sitzung und wolle in Gesprächen versuchen, eine andere Lösung zu finden.

Wie diese Zeitung exklusiv berichtete , hatte es nach der Bekanntmachung des Bündnisses Gespräche zwischen der Lübbecker CDU und ihrem Kreisvorsitzenden Oliver Vogt gegeben. Hintergrund ist ein Beschluss der Bundes-CDU, wonach nicht nur jegliche Zusammenarbeit mit der AfD, sondern auch mit der Linkspartei ausgeschlossen wird – auch auf kommunaler Ebene. Vogts Reaktion jetzt: „Als Kreisvorsitzender begrüße ich die nun getroffene Entscheidung der CDU Lübbecke. Sie ist nach meiner Überzeugung richtig und war zwingend notwendig.“