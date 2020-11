Keine Antwort und kein Geld

Angefangen hat alles im Jahr 1993 mit einem Vorgang, wie er immer wieder vorkommen kann. Ein Auftraggeber geht in die Insolvenz, Geld ist nicht mehr vorhanden, der beauftragte Handwerker bleibt auf einer offenen Rechnung sitzen. Im Fall von Ludwig Klanke sind das 170.000 Mark, für seine Firma LK-Möbelmontagen ist ein solcher Fehlbetrag existenzbedrohend. Aber die Sparkasse Minden-Lübbecke steht bereit und hilft dem mittelständischen Unternehmen mit einem Kredit weiter.

So weit, so gut. Aber viele Jahre und etliche Irrungen und Wirrungen später, bei denen es (aus Sicht der Familie Klanke) unter anderem um verschwundene Geldbeträge in sechsstelliger Summe und den Versuch ungerechtfertigter Rentenpfändungen von Seiten der Sparkasse ging, haben die Klankes nach ihrer Darstellung mittlerweile so viel Geld überwiesen, dass sie exakt 120.893,53 Euro zurückerstattet bekommen wollen. Ein Kreditgutachten des Büros Rackowitz & Kollegen aus Osnabrück soll das beweisen. Das Schriftstück des zertifizierten Wirtschaftsprüfers sei von zwei weiteren unabhängigen Kreditsachverständigen geprüft und als korrekt befunden worden, betont die Tochter. Das Geldinstitut macht dagegen anhand seiner Unterlagen eine ganz andere Rechnung auf: Die Familie habe noch 111.149,51 Euro zu zahlen.

Besondere Brisanz erhält der Fall durch ein Schreiben, das den Klankes im Januar ins Haus flattert. Darin schlägt die Sparkasse vor, man könne „eine finale, gütliche Einigung“ erzielen, und zwar so: „Sie zahlen an uns zur Gesamterledigung noch einen Betrag von 3000 Euro. Im Gegenzug werden sämtliche anhängigen Zwangsmaßnahmen unsererseits gegen Sie eingestellt. Die Parteien verpflichten sich zum Stillschweigen über Inhalt, Hintergründe, Gegenstand und Abschluss des Vergleiches.“ Angesichts von mehr als 120.000 Euro, auf die die Familie nach Ansicht der Gutachter noch Anspruch hat, ist der Vorschlag für Christina Klanke inakzeptabel.

Sie argumentiert: „Zum einen haben wir die Sparkasse wiederholt gebeten, uns eine dezidierte Aufstellung zu Buchungen und Umsätzen von einbehaltenen Sparbüchern zu geben, was uns aber nur rudimentär vorgelegt wurde mit dem Hinweis, dass die gesetzliche Aufbewahrungsfrist erloschen sei. Darum bekommen wir auch keine Auskunft zu weiteren Guthaben aus Zertifikaten, Sparbriefen oder Tagesgeldkonten. Es ist schlicht für uns nicht überprüfbar.“

Sie entschließt sich, die Angelegenheit der Schlichtungsstelle des Sparkassen- und Giroverbands in Berlin vorzulegen. Diese Einrichtung ist nach eigener Darstellung „zuständig für Streitigkeiten mit einem am Verfahren teilnehmenden Institut über sämtliche von diesem Institut angebotenen Produkte und Dienstleistungen“. Eine erhoffte Klärung bleibt aber aus.: „Innerhalb von zwei Tagen habe ich bereits eine ablehnende Antwort bekommen.“

Der zuständige Ombudsmann, Ministerialrat a. D. Hans-Peter Schmieszek, ein studierter Jurist, habe nicht einmal das Kreditgutachten angefordert, sondern den Fall sofort abgewiesen. In der Begründung, warum er kein Verfahren durchführen will, heißt es unter anderem, das Vorbringen des Antragstellers sei nicht schlüssig: „Dieses erschöpft sich ohne Darlegung der konkreten Vertragsbeziehungen und der konkreten Tatsachen, aus denen Ansprüche rechtlich herzuleiten sein sollen, im Wesentlichen in reinen Behauptungen.“

Die Ablehnung hat Christina Klanke nicht überrascht. „Recht bekommen Kunden bei den Schlichtungsstellen selten, Geld noch viel seltener“, schrieb ein Redakteur des „Handelsblatts“ zu dem Thema. Verbraucherschützer betrachteten die Schlichter mit Argwohn – ausgerechnet die Volksbanken und die Sparkassen täten sich aus ihrer Sicht besonders unrühmlich hervor. Zitiert wird in dem Artikel Susanne Götz, Finanzexpertin bei der Verbraucherzentrale Bayern: „Die Ombudsleute erscheinen uns eingefärbt. Wir haben den Eindruck, es wird in der Regel im Interesse der jeweiligen Bank entschieden, aber nicht im Sinne des Verbrauchers.” Ihre Mandanten, so Götz, schicke sie da nicht mehr hin.

Wie geht es jetzt weiter? Eine gute Frage, die Christina Klanke auch nicht beantworten kann. Die Sparkasse verweist in ihrem Schreiben an den Ombudsmann darauf, dass man doch angeboten habe, die ganze Geschichte gegen Zahlung von 3000 Euro durch die Familie abzuschließen. Diesen Vergleich lege man jetzt ein weiteres Mal vor. Doch darauf wollen sich die Klankes auch weiterhin nicht einlassen.

Von der Sparkasse Minden-Lübbecke gibt es bis heute keinerlei inhaltliche Antworten, was die Vorwürfe der Familie Klanke angeht. Ein Sprecher der Sparkasse erklärt im Vorfeld der Berichterstattung auf Anfrage dieser Zeitung lediglich: „Zu persönlichen Kundengeschäftsbeziehungen geben wir grundsätzlich keine Auskunft.“ Danach ist Funkstille, auch nach der Veröffentlichung des Artikels in der Ausgabe vom 10. Juli sowie in zahlreichen sozialen Medien. Christina Klanke: „Es fühlt sich so an, als wären wir für die Sparkasse nicht mehr da.“Stattdessen melden sich bei ihr mehrere Betroffene, die ähnliche Erfahrungen mit dem Geldinstitut gemacht haben. „Es wäre gut, wenn sich weitere Geschädigte mit uns in Verbindung setzen würden, damit wir gegebenenfalls gemeinsam weitere Schritte unternehmen können“, sagt Christina Klanke.