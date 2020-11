Soroptimistinnen auf der ganzen Welt organisieren 16 Tage lang Aktionen für die Verwirklichung der Grundrechte von Frauen. Die Farbe Orange ist dabei ihr gemeinsames Symbol und Erkennungszeichen. „Orange the World – Stand up for Women” heißt es deshalb auch beim Lübbecker Club Soroptimist International (SI) ab Mittwoch, 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen.

Neben der gemeinsamen „Brötchentütenaktion“ mit den Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Minden-Lübbecke (wir berichteten am Freitag) beteiligt sich der Club SI Lübbecker Land mit einer weiteren Aktion an der landesweiten Kampagne. Die Brötchentüten mit der Aufschrift „Gewalt kommt nicht in die Tüte“, mit initiiert von den Soroptimistinnen Martina Meier und Birte Steinkamp, hat OWL-weit Nachahmung bei vielen Clubs gefunden. So spricht Clubpräsidentin Kristine Heinecke nicht ohne Stolz von 500.000 Tüten, die von den Bäckereien im Altkreis Lübbecke und ganz Ostwestfalen während der „Orange Days“ bis zum 10. Dezember, dem internationalem Tag der Menschenrechte, in Umlauf kommen.

Plakataktion

Daneben machen orangefarbene Plakate in Geschäften der Lübbecker Innenstadt und in öffentlichen Einrichtungen wie zum Beispiel Stadtverwaltung oder Mediothek auf die Aktion aufmerksam, um die Bevölkerung für die Problematik zu sensibilisieren. Drei unterschiedliche Plakate in orange-weiß sollen die Auswirkungen gegen Gewalt an Frauen möglichst vielen Menschen inhaltlich zugänglich machen.

Ein Gemeinschaftsplakat vereinigt die Fotos aller teilnehmenden Clubschwestern mit einem deutlichen „Nein“ zu Gewalt an Frauen. Das zweite Plakat enthält das Konterfei einer Soroptimistin mit einem selbstgewählten Statement. „Gesicht zeigen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen“ heißt es beispielsweise auf dem Plakat von Lydia Klingenhagen im Scharrn 3. »Daneben enthält ein drittes Plakat allgemeine Aussagen zur Zielsetzung von Soroptimist International, das zu einem offenen und mutigen Umgang zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Mädchen und Frauen auffordert.

Anstieg von Gewalt

Studien ergeben nach Angaben der Soroptimistinnen, dass etwa jede dritte Frau während ihres Lebens Opfer von körperlicher und/oder sexueller Gewalt wird. Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen hätten weltweit zu einem weiteren Anstieg geführt. Berufliche und daraus resultierende soziale Probleme innerhalb der Familien oder die phasenweisen Ausgangsbeschränkungen seien nur zwei der Gründe. Es bestehe bei Fachleuten große Sorge, dass Millionen von Frauen und Mädchen unbemerkt erhebliches physisches und psychisches Leid erfahren.

Die Aktionen an den „Orange Days“ sollen einen Beitrag dazu leisten, auf die geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen – auch in den digitalen Medien. Auch dort sei ein sprunghafter Anstieg zu verzeichnen.