Merkur-Sonne auf dem Möbelhaus

Die Gauselmann-Gruppe hat Gebäude und Grundstück des Möbel-Discounters , der zur Porta-Gruppe gehört, erworben.

Die Merkur-Sonne prangt vor dem Eingang, zur Straße hin ist blau geflaggt und auch ein Schild an der Parkplatzeinfahrt weist auf den neuen Besitzer hin. „Wir sind im Sommer Eigentümer der Immobilie mit ihren knapp 6000 Quadratmetern geworden“, sagt Mario Hoffmeister, Leiter der Unternehmenskommunikation der Gauselmann-Gruppe, auf Anfrage dieser Zeitung. „Die Nähe zu unserem Lübbecker Werk ist für uns ein großer Vorteil. Ein anderes Außenlager, das wir noch hatten, konnten wir so aufgeben.“

Denn mit dem im Firmenjargon „Halle 8“ genannten Logistikzentrum hat der Spiele-Konzern zwar fast die gesamte Logistik an der Paul-Gauselmann-Straße zentralisieren können. Dennoch brauche das Unternehmen Flexibilität für Produktionsspitzen oder für Expansionen etwa im Ausland. Die aufgegebene Möbelhalle biete solche zusätzlichen Kapazitäten in unmittelbarer Nähe der Produktionsstätten, erläutert Hoffmeister. Zusätzlich würden noch Büros für einige wenige Mitarbeiter dort untergebracht. Der Umbau dazu laufe gerade. „Das Unternehmen denkt längerfristig“, erläutert Mario Hoffmeister. „Und wenn man sich Flächen in dieser günstigen Lage sichern kann, dann machen wir das.“

Förderlich für den Kaufentschluss war sicher auch der Umstand, dass Gewerbegrundstücke in Lübbecke knapp sind und es sicher noch einige Jahre dauern wird, bis neue Flächen auf dem geplanten Industriegebiet östlich des Heuwegs tatsächlich auch zur Verfügung stehen.

Die Gauselmann-Gruppe beschäftigt etwa 1000 Menschen allein in Lübbecke. Neben der Produktion im ADP-Werk laufen der gesamte nationale und internationale Vertrieb hier im Logistikzentrum, dazu kommen die Tochter-Unternehmen, die vielfach in den Nebenstraße unweit des Hauptstandortes untergebracht sind.

Derzeit ist die Produktion der Spielemacher nicht von Kurzarbeit betroffen, wohl aber sind es die Mitarbeiter der Spielhallen, die aufgrund der aktuellen Corona-Lage nicht öffnen dürfen, sagt der Unternehmenssprecher. „Wir hoffen, dass es nach der wahrscheinlichen Verlängerung des Lockdowns in den Dezember und durch die geplanten Impfungen zu einer besseren Regulierung der Situation kommt.“

Ende Februar hatte SB-Möbel Boss seine Lübbecker Filiale geschlossen. 20 Arbeitsplätze gingen verloren. Das Unternehmen war neun Jahre in Lübbecke aktiv, wollte sich dann aber im Mühlenkreis auf den Standort Minden konzentrieren, wie es damals hieß.