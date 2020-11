Mehr noch: Auch Leiter eines Chors oder Posaunen-Ensembles kann werden, wer sich der evangelischen Kirchenmusik verbunden fühlt. Das Angebot kommt von der westfälischen Landeskirche (EKvW) und wird von den vier Kirchenkreisen Vlotho, Herford, Minden und Lübbecke gemeinsam umgesetzt. Ziel ist die Ausbildung zum C-Musiker, das ist die nebenamtliche Anerkennung in der Kirchenmusik.

„Jeder, der gerne Musik in der Kirche mag, kann dieses Angebot nutzen“, wirbt Heinz-Hermann Grube, Kreiskantor im Kirchenkreis Lübbecke. Das heißt: Ob Schüler oder Student, Hausfrau oder Pensionär, ob Polizeibeamter oder Krankenschwester, alle Interessierten über 14 Jahre können in einem zweijährigen Kurs unter Anleitung professioneller Kirchenmusiker lernen, Chöre zu leiten oder Gottesdienste auf der Orgel zu begleiten.

Wöchentlicher Unterricht

„Zum Unterricht gehören theoretische Fächer wie Musikgeschichte, Komposition und Gehörbildung genauso wie praktische Übungen am Instrument“, erläutert Grube. „Grundkenntnisse in der Notenlehre und im Klavierspiel oder auf einem Blasinstrument sind dabei Voraussetzung“, ergänzt er. Erste Erfahrungen im Umgang mit Chorleitung oder an der Orgel seien gern gesehen, aber nicht Bedingung. In den zwei Jahren wird in der Regel wöchentlich unterrichtet, 14-tägige Lehreinheiten und gelegentlicher Blockunterricht runden das Angebot ab.

135 Euro kostet die Teilnahme, für Schüler und Studenten gibt es eine Ermäßigung. Trotz der günstigen Konditionen gehen die Absolventen anschließend keine formale Verpflichtung ein. „Der Kurs ist anerkannt und öffnet für eine eventuelle spätere musikalische Laufbahn viele Türen“, sagt der Kreiskantor.

Formlose Anmeldungen nimmt Kreiskantor Heinz-Hermann Grube per E-Mail (hhgrube@kirchengemeinde-luebbecke.de) entgegen. Auch eine telefonische Kontaktaufnahme ist möglich (05741/230030). Der Kurs beginnt im März 2021, der Gruppenunterricht findet im Dietrich-Bonhoeffer-Haus Bad Oeynhausen statt.