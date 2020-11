Puppen lassen Augen leuchten

In der Kleiderkammer des DRK haben Familien seit dieser Woche zu den gewohnten Öffnungszeiten die Möglichkeit, Spielsachen für ihre Kinder zu bekommen. Jedes Kind darf dafür je nach Geschlecht ein Los ziehen.

Takoa zieht das Los mit der Nummer 23. Als die dazugehörige Puppe endlich gefunden ist, strahlt die Zweijährige bis über beide Ohren. Die Mutter bedankt sich bei den Helferinnen, alles auf Abstand und mit Maske versteht sich. Das Team um Dr. Heide Weitkamp hat die Aktion in den vergangenen Wochen vorbereitet. Die meiste Arbeit dabei hatte wohl Helga Drees. Die aber hat sie gerne gemacht, denn ihre Aufgabe war es, die Puppen aufzuarbeiten. Die Haare wurden gewaschen, teilweise neue Mützchen gestrickt oder Jäckchen genäht. „29 Puppen waren es insgesamt“, berichtet sie und freut sich dabei. „Mir hat es richtig Spaß gemacht, die Puppen aufzuhübschen“, sagt Helga Drees, die früher das Damenmoden-Geschäft für große Größen an der Langen Straße geführt hat. Sogar ein Junge sei bei den Puppen dabei gewesen.

Lager ist voll

Für die Jungs, die zur Kleiderkammer kommen, stehen Tüten mit Spielzeug bereit. Bei den Büchern und Spielen dürfen sich die Familien zusätzlich bedienen. „Wir haben noch mehr auf Lager, wir können auch nachlegen“, berichtet Heide Weitkamp, die das Team der 15 Ehrenamtlichen anführt. Die Frauen und Männer übernehmen die Annahme, die Sortierung und die Verteilung von Kleidung, Spielsachen und Haushaltswaren. Das Lager ist voll. „Mir wurde schon oft gesagt, dass wir einen Kleidershop machen und Geld für die Sachen nehmen sollen. Das wollen wir aber nicht“, sagt Weitkamp. Es gebe höchstens Überlegungen, einen symbolischen Obolus einzurichten, „damit die Familien die Dinge wertschätzen“.

Neben der persönlichen Abgabe von Kleidung und anderen Sachen hat das DRK auch sechs Container im Stadtgebiet stehen, die zweimal wöchentlich geleert werden. „Besser kann man die Sachen aber vorbeibringen, denn die Leute tun alles in die Container – auch alte Farbeimer – und dann sind die Sachen oft hin“, berichtet Heide Weitkamp. Manche Dinge werden dem regelmäßigen Hilfstransport in die Ukraine mitgegeben. „Wir haben einen Nachtstuhl hier, den bekommt in Deutschland aber jeder bei Bedarf verschrieben. In der Ukraine aber können die den gut gebrauchen.“ Die Sachen, die gar nicht mehr genutzt werden können, kommen in einen großen Container. „Die verkaufen wir dann für ein paar Cent pro Kilo an eine Firma, um die Arbeit des DRK zu finanzieren.“

Da im Kinderbereich der Abstand nicht eingehalten werden kann, stellen die Helferinnen bei passendem Wetter die Kartons nach draußen. Die Familien müssen sich derzeit vorab in eine Liste eintragen und haben dann 15 Minuten Zeit. Geöffnet ist die Kleiderkammer an der Osnabrücker Straße 62 immer mittwochs von 15 bis 17 Uhr.