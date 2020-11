Zwei Patienten verstorben

Damit sind aktuell 1003 Personen erkrankt. In einer Alteneinrichtung in Lübbecke ist es nach Mitteilung des Kreises zu einem Ausbruchsgeschehen gekommen, alle erforderlichen Maßnahmen seien eingeleitet worden. Im Johannes-Wesling-Klinikum in Minden ist ein 89-jähriger Mann aus Espelkamp verstorben. Auch eine 79 Jahre alte Frau aus Lübbecke ist verstorben. Die aktiven Fälle in den Kommunen:

Bad Oeynhausen 125 (-4)

Espelkamp 210 (+16)

Hille 28 (+6)

Hüllhorst 16 (+1)

Lübbecke 100 (+3)

Minden 260 (-14)

Petershagen 47 (-1)

Porta Westfalica 50 (-1)

Preußisch Oldendorf 62 (+6)

Rahden 57 (+3)

Stemwede 48 (+2).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden und Lübbecke werden 57 Corona-Patienten behandelt, davon 17 auf der Intensivstation. Zwölf werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen werden insgesamt neun Patienten behandelt, davon befinden sich fünf in intensivmedizinischer Behandlung und vier auf der Normalstation.

Viele Anrufe

Nach Informationen des Kreises ist der Bedarf an individuellen Informationen zu Themen rund um „Corona“ weiter hoch. Beim Bürger-Telefon des Kreises werden täglich zwischen 500 und 1000 Anrufe bearbeitet. An den Wochenenden liegt die Zahl der Anrufe mit 100 bis 200 Einzelanfragen im dreistelligen Bereich. In der Corona-Hotline der Mühlenkreiskliniken, die für alle Fragen rund um das Corona-Testzentrum eingerichtet wurde, gehen täglich 250 bis 300 Anrufe ein.

Das Robert-Koch-Institut hat Anfang November die Corona-Testkriterien für Herbst und Winter festgelegt. Nach den aktuellen Empfehlungen sollen nur Kontaktpersonen mit Symptomen ein Testangebot erhalten sowie Sonderfälle nach Empfehlung des Gesundheitsamtes. Die Hausärzte haben die Befugnis, familiäre Kontaktpersonen zu testen. Wer beim Testzen­trum der Mühlenkreiskliniken keine ärztliche Überweisung oder Bestätigung des Gesundheitsamtes vorlegen kann, macht einen freiwilligen Test und muss dementsprechend die Kosten selbst übernehmen.

Reiserückkehrer aus ausländischen Risikogebieten dürfen sich ab dem fünften Tag nach der Einreise weiterhin kostenlos testen lassen. Für den kostenlosen Test muss die Reise durch das Vorlegen eines Tickets oder einer Hotelbuchung versichert werden können.