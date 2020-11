Von 177,2 auf 179,8 ist der Wocheninzidenzwert für 100.000 Einwohner im Kreis Minden-Lübbecke am Freitag gestiegen. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen blieb dagegen mit 68 unter der Zahl der Genesenen mit 116. Ein weiterer Todesfall, der 33., ist im Kreis zu beklagen: Eine 91-jährige Patientin aus Espelkamp ist gestorben. An aktiven Fällen nennt der Kreis nun 954, also 49 weniger als am Donnerstag.

Die Fallzahlen für die einzelnen Kommunen: Bad Oeynhausen 128 (+3), Espelkamp 185 (-25), Hille 30 (+2), Hüllhorst 19 (+3), Lübbecke 104 (+4), Minden 245 (-15), Petershagen 47 (+-0), Porta Westfalica 44 (-6), Preußisch Oldendorf 57 (-5), Rahden 53 (-4), Stemwede 42 (-6). Im Kreis werden derzeit 64 Patienten stationär behandelt, 21 davon intensiv, acht werden künstlich beatmet.