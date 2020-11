Der Kreis Minden-Lübbecke meldet für Samstag 1073 akute Fälle. Das sind 119 mehr als am Tag zuvor. Die Zahl der Gesamtinfektionen liegt inzwischen bei 4109, genesen sind mittlerweile 3001 Personen. Seit Beginn der Pandemie hat es 35 Todesfälle gegeben.

Die Fallzahlen für die einzelnen Kommunen: Bad Oeynhausen 157 (+29), Espelkamp 217 (+32), Hille 39 (+9), Hüllhorst 26 (+7), Lübbecke 108 (+4), Minden 257 (+12), Petershagen 52 (+5), Porta Westfalica 47 (+3), Preußisch Oldendorf 66 (+9), Rahden 57 (+4), Stemwede 47 (+5).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden und Lübbecke werden 50 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, davon 15 auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Sechs werden künstlich beatmet. Zwei Personen sind im Johannes-Wesling-Klinikum Minden verstorben: eine 79-jährigen Frau aus Porta Westfalica und eine 87-jährige Frau aus Preußisch Oldendorf. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden insgesamt neun Patienten behandelt, davon befinden sich fünf in intensivmedizinischer Behandlung und vier auf der Normalstation. Im Altenpflegeheim des Ludwig-Steil-Hofs in Espelkamp ist es zu einem Ausbruchsgeschehen gekommen. Alle notwendigen Maßnahmen seien eingeleitet worden, heißt es aus dem Krisenstab des Kreises.