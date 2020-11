Landfrauen im Mühlenkreis wollen weihnachtlich wichteln

So wird die Veranstaltung, die eigentlich in der Sekundarschule Lahde veranstaltet werden sollte, auf das nächste Jahr verschoben. Da aber das persönliches Mitein­ander bei den Landfrauen eine wichtige Rolle spielt, hat sich der Vorstand zusammen mit den Ortsverbänden etwas Besonderes ausgedacht und ein kleines, alternatives Adventspaket geschnürt.

Die Landfrauen starten die Adventszeit mit einem kreisweiten Weihnachtswichteln. Unter dem Motto „Landfrauen wichteln durch den Mühlenkreis“ soll trotz Kontaktbeschränkungen ein gutes Gefühl transportiert werden. Jede Landfrau, die mitmachen möchte, schickt bis zum 6. Dezember folgende Angaben an die Adresse landfrauen.minden-luebbecke@gmx.de: Vor- und Zunamen, Adresse und der Name des Ortsverbandes, in dem sie angemeldet ist. Die Adresse der Wichtel-Partnerin wird bis zum 12. Dezember zugemailt.

Dann geht’s ans Päckchen packen. Es sollte ein kleines, möglichst selbst gemachtes Geschenk im Wert von fünf bis zehn Euro enthalten. Zu guter Letzt sollte das Päckchen auch einen kleinen Weihnachtsgruß enthalten, also eine Karte oder einen Brief. Das Päckchen sollte bis spätestens 19. Dezember abgeschickt werden, damit es pünktlich bei der Wichtel-Partnerin ankommt.

Wegen der Corona-Pandemie muss die kreisweite Adventsfeier, die in diesem Jahr von den Landfrauen des Ortsverbandes Windheim ausgerichtet worden wäre, verschoben werden. Als kleine Alternative haben die Landfrauen eine Online-Adventsfeier über die Plattform „Zoom“ für zuhause organisiert. „Alle Landfrauen sind herzlich eingeladen, mit uns vor den Bildschirmen zusammen zu kommen“, erklärt Eva Rahe vom Vorstand. Als kleine Entschädigung bekomme jede Teilnehmerin ein Glühweinpaket nach Hause geschickt. Dafür sei eine Anmeldung mit Namen und Adresse per E-Mail an landfrauen.minden-luebbecke@gmx.de erforderlich. Wer zudem bis zum 6. Dezember 13 Euro unter Angabe des Namens auf das Kreiskonto überweist, erhält pünktlich zur Online-Adventsfeier am 14. Dezember ein Paket mit Beeren-Glühwein und alkoholfreien Punsch zugeschickt.

Lisa Warder wird alle Teilnehmerinnen per E-Mail einladen und den Link für die Adventsfeier verschicken. „Wir möchten Kinder und Enkelkinder darum bitten, den älteren Frauen bei der Technik zu helfen“, sagt Eva Rahe. Iris Niermeyer konnte den neuen Superintendenten des Kirchenkreises Minden, Pfarrer Michael Mertins, für einen Vortrag für die Adventsfeier gewinnen. Für das musikalische Rahmenprogramm sorgt Johanna Gartmann aus Nordhemmern. Außerdem wird Iris Niermeyer eine Weihnachtsgeschichte lesen. Am 14. Dezember pünktlich um 19 Uhr geht es los.

Vanessa Fenn aus dem Vorstandsteam hält noch eine besondere Überraschung bereit. Heute, am 1. Dezember, startet ein Online-Adventskalender für die Landfrauen. „Jeden Tag wird es eine kleine Überraschung geben“, erklärt sie. Dieser Adventskalender im Internet ist gespickt mit Geschichten, Gedichten, Rezepten und anderen Dingen, die den Alltag schöner machen. Zu finden ist er unter www.wllv.de/minden-luebbecke/weihnachtsaktionen. Außerdem ist er in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram unter „Landfrauen Minden-Lübbecke“ zu finden.