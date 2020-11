Der Kreis Minden-Lübbecke hat am Montag 994 akute Corona-Fälle gemeldet. Das sind 107 weniger als noch am Tag zuvor. Die Zahl der Gesamtinfektionen liegt inzwischen bei 4159, genesen sind 3165 Personen. Seit Beginn der Pandemie hat es 35 Todesfälle gegeben, zwei davon waren am Samstag gemeldet geworden.

Die Fallzahlen für die einzelnen Kommunen in der Übersicht: Bad Oeynhausen 148 (-12 gegenüber Sonntag), Espelkamp 201 (-23), Hille 37 (-4), Hüllhorst 26 (-1), Lübbecke 104 (-7), Minden 232 (-29), Petershagen 46 (-6), Porta Westfalica 45 (-4), Preußisch Oldendorf 57 (-9), Rahden 55 (-4), Stemwede 43 (-6). In der Übersicht stehen die durch Labortest bestätigten Fälle. Die Statistik wird generell so geführt, dass die neuen Zahlen eines Tages immer zu denen vom Vortag hinzugerechnet werden. Der Wocheninzidenzwert, also die Anzahl der Fälle hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, bewegt sich im Moment im Kreis Minden-Lübbecke kaum. Er liegt derzeit nach Auskunft des Robert-Koch-Instituts bei 174, 9.

Die Mühlenkreiskliniken versorgen an ihren Standorten in Minden und Lübbecke 59 Covid-Patientinnen und Patienten, davon 16 auf der Intensivstation des Johannes-Wesling-Klinikums. Sieben Patienten werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden insgesamt zehn Patienten behandelt, davon befinden sich sechs in intensivmedizinischer Behandlung und vier auf der Normalstation.