Corona-Zahlen im Mühlenkreis steigen weiter: 1246 aktive Fälle

Lübbecke/Minden (WB) -

Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Minden-Lübbecke ist übers Wochenende deutlich gestiegen. Gab es am Samstag 1188 aktive Fälle, waren es am Sonntag 1246. Insgesamt haben sich nun seit Ausbruch der Pandemie Menschen 4745 mit Covid-19 infiziert, 3499 sind genesen. Ein 65-jähriger Mann aus Rahden ist am Samstag verstorben, eine 81-jährige Frau aus Bad Oeynhausen am Sonntag.