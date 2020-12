Zahlen am Sonntag weiter gestiegen: jetzt 1246 aktive Fälle

Lübbecke/Minden (WB) -

Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Minden-Lübbecke ist seit Freitag deutlich gestiegen. Gab es am Samstag 1188 aktive Fälle, waren es am Sonntag 1246. Insgesamt haben sich nun seit Ausbruch der Pandemie Menschen 4745 mit dem Coronavirus infiziert, 3499 sind genesen. Der Tod eines 65-jährigen Mannes aus Rahden ist am Samstag gemeldet worden, der Tod einer 81-jährigen Frau aus Bad Oeynhausen am Sonntag.