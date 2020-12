Drei weitere Corona-Tote am Montag

Lübbecke/Minden (WB) -

Die Zahl der Corona-Fälle bleibt auf einem hohen Niveau. Hatte sie am Samstag 1188 und am Sonntag 1246 betragen, meldet die Kreisverwaltung Minden-Lübbecke am Montag 1149 aktive Fälle. Im Johannes-Wesling-Klinikum sind ein 88-Jähriger aus Espelkamp und ein 84-Jähriger aus Preußisch Oldendorf verstorben. Einen weiteren Todesfall, hier handelt es sich um einen 88-jährigen Mann, hat es in Lübbecke gegeben. Die Gesamtzahl der Verstorbenen seit Beginn der Pandemie erhöht sich auf 42. Der Wocheninzidenzwert liegt bei 196,8 (zuvor 185,9).