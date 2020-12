In den Kommunen des Mühlenkreises sieht es so aus:

Bad Oeynhausen 249 (+43),

Espelkamp 241 (+14),

Hille 37 (+4),

Hüllhorst 58 (+7),

Lübbecke 133 (+19),

Minden 286 (+31),

Petershagen 36 (+3),

Porta Westfalica 66 (+8),

Preußisch Oldendorf 59 (+5),

Rahden 70 (+6),

Stemwede 43 (+2).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden und Lübbecke werden 58 Corona-Patienten behandelt, davon 23 auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Sechs werden invasiv beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden insgesamt acht Patienten behandelt, davon sind sieben in intensivmedizinischer Behandlung und einer auf der Normalstation.

Aktuell sind eine Reihe von Einrichtungen von Corona betroffen, darunter Altenpflege-Einrichtungen, der Jugendarbeit und der Tagespflege des Ludwig-Steil-Hofes, zwei Altenpflegeheime in Lübbecke, eines in Minden sowie Kindertagesstätten in Rahden und Espelkamp. An weiteren Schulen und Kitas im Kreisgebiet gibt es Einzelfälle.