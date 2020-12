Lübbecke (ko) -

Die Freie evangelische Gemeinde Lübbecke veranstaltet am Donnerstag, 24. Dezember, um 16 Uhr den Heiligabend-Gottesdienst als Autokino. Veranstaltungsort ist der Marktkauf-Parkplatz an der Strubbergstraße 4. In einem 30-minütigen Programm gibt es einen Kurzfilm und Weihnachtslieder.