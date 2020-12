An den Standorten in Minden und Lübbecke behandeln die Mühlenkreiskliniken 70 Covid-Patientinnen und -Patienten, davon 21 auf der Intensivstation. Drei Patienten werden invasiv beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden insgesamt 15 Patienten auf der Intensivstation behandelt.

Hier die Zahlen für die einzelnen Kommunen:

Bad Oeynhausen 267 (-13);

Espelkamp 195 (-8);

Hille 75 (+-0);

Hüllhorst 79 (+1);

Lübbecke 195 (+6);

Minden 409 (-9);

Petershagen 156 (+26);

Porta Westfalica 188 (+20);

Preußisch Oldendorf 99 (-1);

Rahden 155 (-4);

Stemwede 73 (-1).

Der Krisenstab des Kreises befasst sich kontinuierlich mit Ausbruchsgeschehen in Altenpflegeeinrichtungen im Kreisgebiet. Größere Ausbruchsgeschehen gibt es derzeit in einer Einrichtung in Lübbecke, Petershagen, Preußisch Oldendorf, Minden und in Rahden/Preußisch Ströhen. Gestern hat der Krisenstab beschlossen, das Seniorenheim Fam. Gärtner in Preußisch Ströhen mit zusätzlichen Maßnahmen zu unterstützen. Von dem dortigen Ausbruch sind derzeit über 30 positive Bewohnerinnen und Bewohner sowie rund zehn positiv getestete Mitarbeitende betroffen. Aufgrund der angespannten Lage in dieser Einrichtung hat der Krisenstab heute zusätzliche Anordnungen getroffen, um die Versorgung der Betroffenen vor Ort zu sichern. „Unser gemeinsames Ziel ist, die Menschen möglichst weiter in ihrer vertrauten Umgebung belassen zu können“, sagt die Leiterin des Krisenstabs Cornelia Schöder. Zur Unterstützung der Einrichtung wurden sowohl Fachkräfte des DRK eingesetzt als auch fachlich qualifizierte Mitarbeitende aus der Kreisverwaltung, die im Sozialamt des Kreises für die Alteneinrichtungen zuständig sind und die notwendigen Kenntnisse mitbringen.