Lübbecke/Minden (WB) -

Der Kreis Minden-Lübbecke meldet am Dienstag 1638 aktive Corona-Fälle, das sind sieben mehr als am Montag. Der Wocheninzidenzwert, der die Fälle der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner hochrechnet, liegt derzeit bei 167,8. Am Vortag hatte er noch 165,6 betragen. Verstorben sind eine 91-Jährige aus Espelkamp und eine 88-Jährige aus Rahden.