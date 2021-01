Ein besonderes Stück Lübbecke

In Lübbecke ist das anders, da gibt es zumindest einen Kreis von stadtgeschichtlich Interessierten, dem zu diesem 1970 verstorbenen Professor aus Karlsruhe etwas einfällt. Jawohl, die so genannten Eiermann-Kacheln. Vor einer Woche ist im Zuge des Deerberg-Abbruchs auch die Fassade mit der markanten Verkleidung heruntergerissen worden. Doch ein paar dieser Keramik-Elemente aus den 1960er Jahren sind für die Nachwelt gerettet worden.

Der Abriss vorigen Dienstag: Vom Großteil der Fassade ist nur Keramik-Schotter übrig geblieben. Foto: Friederike Niemeyer

Auch Anke Steinhauer hat in der vorigen Woche noch eine Kachel ergattert, die sie voraussichtlich in ihrem Garten unterbringen wird. Denn als ein Erinnerungsstück auf dem Schreibtisch taugt die 50 mal 50 Zentimeter große und recht schwere Keramik eher nicht. „Die Fassade hat das Gesicht der Lübbecker Innenstadt über Jahrzehnte geprägt. Und auch wenn sich über die Schönheit der Kacheln streiten lässt, sie gehören zur Kunstgeschichte der Nachkriegszeit“, sagt die Vorsitzende des Lübbecker Kunstvereins und Leiterin der Volkshochschule Lübbecker Land. Und immerhin ist Egon Eiermann der Architekt der berühmten neuen Gedächtniskirche in Berlin.

Das Lübbecker Stadtarchiv hat sich ebenfalls aus diesen Gründen sechs Kacheln gesichert. Sie sind erst einmal eingelagert, werden aber möglicherweise auch einmal bei einem passenden Ausstellungsthema in der Mediothek gezeigt.

Wie Kaufmann Karl-Wilhelm Deerberg dieser Zeitung unlängst berichtete, hatten Schüler Eiermanns die Fassaden-Kacheln in Anlehnung an die Horten-Entwürfe ihres Lehrmeisters extra für Lübbecke designt. Deerberg hatte Eiermann während eines Fluges nach New York persönlich getroffen. 1967 war das Kaufhaus mit der Fassade eingeweiht worden.

Schon 2017 hatten die Lübecker Stadtführer angeregt, einen kleinen Teil der Fassade zu erhalten und möglicherweise auch in den geplanten Westertor-Neubau zu integrieren – als Erinnerung an das Deerberg-Kaufhaus und an den Architekten und die besondere Fassade. „Die Kacheln sind ein Stück Lübbecke, sie gehörten einfach zum Stadtbild“, meint auch Ingrid Richter aus dem Stadtführerteam. Ihr Mann Helmut Richter hat sich kundig gemacht und herausgefunden, dass Egon Eiermann einen 60 mal 60 Zentimeter großen „Keramik-Formstein“ für Helmut Horten und sein Stuttgarter Kaufhaus um 1960 herum entwickelte. Für das 1962 nachfolgende Kaufhaus in Heidelberg behielt er das Prinzip bei, wandelte es aber etwas ab. Die als Horten-Kachel bekannt gewordene Version dieser Waben-Keramiken mit dem stilisierten H wurde 1969 von der Horten-Bauabteilung entwickelt – weshalb die zuständige Denkmalbehörde die Fassade als nicht schützenswert einstufte und zum Abriss freigab, erläutert Helmut Richter.

Egal, ob einzigartig oder nicht: Die Deerberg-Kachel stammt aus dem Umfeld Egon Eiermanns und spiegelt den damaligen architektonischen Zeitgeist wider. Der Anregung aus der Lübbecker Bürgerschaft, die Fassade deshalb nicht vollständig in Schutt und Asche zu legen, ist das Abbruch-Unternehmen Moß jedenfalls in Abstimmung mit dem Bauherrn, dem Westertor-Investor HBB nachgekommen und hat einen Teil der Kacheln gesichert und eingelagert: aus der Westfassade zur Blüttenstraße hin, nahe der Treppenanlage, wie Abbruchleiter Matthias Lögering erläutert. „So soll zumindest die Option offen gehalten werden, einige Kachelelemente in den Neubau zu integrieren“, sagt Lögering. Seiner Einschätzung nach wird der oberirdische Kaufhausabriss Ende des Monats planmäßig beendet werden. Danach werden unterirdische Gebäudeteile wie Keller und Parkdeck abgebrochen.