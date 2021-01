Derzeit wird an der Jahnstraße nicht gebaut. Die Parkplatz-Erweiterung soll aber nach der Fertigstellung Dauerparkern zur Verfügung stehen und den Wegfall des Parkhauses West teilweise kompensieren. Grüne, aber auch die CDU, hatten sich seit Beginn der Diskussion vor mehr als einem Jahr gegen diese Planung gestellt. Begründung: In dem dortigen verkehrsberuhigten Bereich sei durch die neuen Parkplätze mit weiterem Verkehr zu rechnen, was in der unmittelbaren Nähe zu einer Grundschule nicht sinnvoll sei. Die Grünen fordern in ihrem Antrag, die begonnenen Arbeiten umgehend einzustellen und nach anderen Möglichkeiten für neue Parkplätze im Stadtgebiet zu suchen.

Die Stadtverwaltung verweist hingegen auf die Beschlusslage – der alte Rat hatte das Projekt mehrheitlich genauso gebilligt wie die zuständigen Gremien der Lübbecker Wirtschaftsbetriebe WBL – und die durch einen Abbruch des Projekts entstehenden Kosten: Die Verwaltung beziffert die zu erwartende Höhe des finanziellen Schadens mit 20 bis 30.000 Euro (für Bodengutachten und Planer). Dazu müsste mit noch einmal einer Summe von etwa 30.000 Euro gerechnet werden, um das Rotgrundmaterial zu entsorgen, das auch bei Verzicht auf den Parkplatz nicht liegen bleiben kann.

Nach einer lebhaften Diskussion (Bericht folgt) stellte Dieter Wiegmann (WL). den Antrag auf geheime Abstimmung. Das Ergebnis: 16 Stimmen gegen den Weiterbau, 22 dafür, eine Stimme ungültig.