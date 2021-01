Corona: Sieben Tote am Wochenende

Lübbecke/Minden (WB) -

Der Wocheninzidenzwert, der die Corona-Fälle der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner im Mühlenkreis hochrechnet, schwankt auf hohem Niveau. Nachdem er am Freitag knapp unter die 200er-Marke gefallen war (197,5), lag er am Samstag bei 160,8, am Sonntag stieg er wieder auf 182,7.