- WB

In Alteneinrichtungen im Kreis gibt es weiterhin Ausbruchsgeschehen. Seit dem Wochenende ist eine Einrichtung in Hüllhorst betroffen. Im ganzen Kreisgebiet verteilt gibt es Infektionen in Altenpflegeeinrichtungen. Deren Bearbeitung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. In einer Kita in Minden befindet sich eine Gruppe und die Betreuung in Quarantäne.

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen werden 65 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, davon neun auf der Intensivstation in Minden. Zwei Personen werden künstlich beatmet.- Im Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen, werden 20 Patienten versorgt, 13 auf der Intensiv- und sieben auf Normalstation.

Die Zahlen für die Kommunen: Bad Oeynhausen 182 (aktive Fälle, -7)Espelkamp 153 (-4)Hille 41 (+-0)Hüllhorst 110 (+1)Lübbecke 176 (+1)Minden 335 (-24)Petershagen 124 (-9)Porta Westfalica 128 (-5)Preußisch Oldendorf 60 (+-0)Rahden 110 (-14) und Stemwede 59 (-1).