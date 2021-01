Gegen 14.50 Uhr befuhr ein 77-Jähriger mit einem VW Transporter samt Anhänger nach ersten Erkenntnissen der Polizei die Fahrbahn von der Dorfstraße kommend in nördlicher Richtung, als ihm in der Linkskurve an der Einmündung „Am Bleekekamp“ ein Smart entgegenkam. Dessen Fahrer (48) hatte mit einem erfolglosen Ausweichmanöver noch versucht, eine Kollision zu verhindern. Es kam aber zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Smart-Fahrer wurde von Rettungskräften zur Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus Lübbecke gebracht. Der 77-Jährige blieb unverletzt.