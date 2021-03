Minden/Lübbecke – WB/aha -

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Kreis Minden-Lübbecke ist am Wochenende weiter gestiegen – von 635 am Freitag auf 641 am Sonntag. Der Wocheninzidenzwert erhöhte sich in diesem Zeitraum ebenfalls leicht auf 64,4 von 63,7 am Freitag.