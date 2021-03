Radweg zum Freibad bald fertig?

In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses hat Baudezernent Ingo Ellerkamp den Sachstand vorgestellt. Demnach besteht jetzt für die Stadt die Möglichkeit, erneut Fördergeld aus dem Programm „Bürgerradwege“ zu bekommen, mit dem dann der Lückenschluss beim etwa zwei Kilometer langen Radweg zum Freibad noch in diesem Jahr begonnen werden könnte. Wobei: Lückenschluss ist eigentlich ein eher beschönigendes Wort für den 1,2 Kilometer langen Abschnitt zwischen den Einmündungen Oberbrake und Fasanenweg, der noch fertiggestellt werden muss. Seit 2007 ist das Teilstück vom Fasanenweg bis zum Freibad befahrbar. Der Anschluss von der Oberbrake bis zum Ortseingang Gehlenbeck an der Kreisbahnstraße wird nun in diesem Jahr gebaut – alles dank Fördermitteln möglich.