Unbekannte verwüsten den Modellflugplatz

Sowohl das Unterstellhäuschen, das sich am Eingang des Platzes befindet, als auch die Sitzgelegenheiten davor waren von Unbekannten demoliert worden. An zwei Wänden fehlten Bretter, Teile der Bänke waren verbrannt. Und mehr noch: Eine im Boden befestigte Sitzbank war komplett aus der Verankerung gerissen und in ihre Einzelteile zerlegt worden.