Am Mittwoch war die Rede von 897 aktiven Infektionen, das sind 76 mehr als am Vortag.

Hier die Fallzahlen für die Kommunen: Bad Oeynhausen 170 (+20), Espelkamp 66 (+10), Hille 9 (+-0), Hüllhorst 36 (+-0), Lübbecke 81 (+12), Minden 312 (+19), Petershagen 50 (+2), Porta Westfalica 77 (+6), Preußisch Oldendorf 34 (+2), Rahden 36 (-3), Stemwede 26 (+4).

Im Klinikum Minden werden 26 Corona-Patienten behandelt, davon fünf auf der Intensivstation. Im Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen, liegen elf Patienten, davon acht auf der Intensivstation. Eine 91-jährige Mindenerin ist verstorben.

Die Lage in Altenheimen ist derzeit ruhig. Die Situation an den 21 betroffenen Schulen ist sehr dynamisch. Neu hinzugekommen sind fünf weitere Schulen, darunter der Grundschulverbund Espelkamp-Süd und das Berufskolleg in Lübbecke. Dort ist jeweils ein Schüler infiziert. Bei den Kitas ist unter anderem die Kita Max und Moritz in Preußisch Oldendorf (Kinder und Mitarbeiter) neu dazugekommen.