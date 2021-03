Die heimische Diakonie ist Träger beider Arbeitszweige: der eine will vor allem älteren Menschen Begegnung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erleichtern, der andere führt die Generationen zusammen, um sie voneinander lernen zu lassen. Das Konzept, Haus der Begegnung und Mehrgenerationenhaus in dem denkmalgeschützten Gebäude der „Brücke“ zusammenzuführen, hat am Mittwochabend im Sozialausschuss Zustimmung gefunden. „ Wir wollen moderne Quartiersarbeit machen. “ Lutz Schäfer, Diakonie-Vorstand Bisherige Räume zu eng Lutz Schäfer, Vorstand des Vereins „Die Diakonie“, erläuterte in der ersten Sitzung des neuen Sozialausschusses die Hintergründe.