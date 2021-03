Nachdem ein Fachbüro sich im Herbst die Situation angesehen hat, liegen dem Umweltausschuss nun die konkreten Hilfsmaßnahmen vor. Dazu gehört eine gezielte Bewässerung mittels Sensortechnik und das Entfernen von Misteln. Vitalität deutlich geschwächt Wie auch schon am Ahorn im Burgmannshof zu besichtigen, besiedeln zunehmend Misteln die etwa 200 Bäume auf dem Schützenplatz. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Dazu kommen ausgedünnte Kronen und vermindertes Wachstum. Manche Gehölze mussten bereits gefällt werden, weil sie instabil wurden und ein Sicherheitsrisiko darstellten. Und weitere Fällungen werden wohl noch folgen müssen. Die Gutachter von Arbor revital bescheinigten nur vier Bäumen eine volle Vitalität. Demgegenüber sind 52 Prozent in ihrer Vitalität deutlich geschwächt und 20 Prozent sind sogar so schwach, dass die Gutachter bereits von einem „Sterbeprozess“ sprechen.