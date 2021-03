Aus alten Zeitungen, Prospekten und Magazinen fertigt sie Skulpturen, Taschen und Wohnaccessoires. In ihrer Galerie in Lübbecke finden Besucher aber nicht nur Werke der Recyclingkünstlerin. Marcia Bosse stellt auch Arbeiten von anderen Künstlern aus. Kunst ist für sie ein immerwährender Austausch mit anderen kreativen Menschen. Ihren Kunst-Raum an der Osnabrücker Straße hat Marcia Bosse durch Zufall entdeckt. Damals sei das Ladengeschäft, das im hinteren Teil noch Platz für ein kleines Lager bietet, für sie wie gerufen gekommen. Denn die eigene Wohnung quoll über mit Kunstwerken. „Zuerst habe ich den Raum nur als Atelier genutzt. Später ist hier auch ein Ausstellungs- und Verkaufsraum entstanden“, erzählt sie. Dann habe sie irgendwann Kontakte zum Künstlerkreis Hüllhorst geschlossen, woraus sich eine mehr als fruchtbare Beziehung entwickelt habe. Zum Kreis gehören 15 Frauen.