„Konzept zur Steigerung der Biodiversität“ nennt sich der Plan, den es dazu seit 2018 gibt. Er umfasst Pflegemaßnahmen für Straßenbäume genauso wie das Bepflanzen der Kreisverkehr-Innenflächen. Dabei setzen die Lübbecker Fachleute vom Grün- und Umweltamt auch ganz neue Erkenntnisse um. Sicher, so wahnsinnig viel Grünflächen hat eine Stadt wie Lübbecke nicht zur Verfügung, um natürlichen Lebensraum anzubieten. Aber, so Armin Feiler, Leiter des Bereichs Grün und Umwelt in der Stadtverwaltung, diese „öffentlichen Flächen durchziehen die Stadt wie ein Netz“. So lassen sich beispielsweise mit vielfältig bewachsenen Straßenrandstreifen Wiesen, Felder und Waldstücke verbinden. Außerdem habe die Stadt eine Vorbildfunktion .