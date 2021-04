Über-60-Jährige außer der Reihe geimpft

Ein Leser dieser Zeitung hatte am Osterwochenende sein Unverständnis geäußert, dass er unentwegt, aber vergeblich am Samstag versucht habe, über die Hotline einen Termin für die Astrazeneca-Impfaktion zu bekommen. Diese läuft seit Ostersonntag für Über-60-Jährige in NRW. Gleichzeitig habe er gehört, dass am selben Tag im Impfzentrum Menschen einfach spontan ohne Termin geimpft worden sein sollen.

Der Dezernent bestätigte beide Sachverhalte. Bei den Impfanmeldungen für die Aktion ab Ostersonntag sei es zu Problemen gekommen, wohl ausgelöst durch die E-Mail-Anbieter der Nutzer. „Aber man konnte sich ja auch erst ab Samstag anmelden, und da war klar, dass es nicht ganz reibungslos ablaufen wird“, sagte Deichholz. „Immerhin gibt es 3,8 Millionen Berechtigte auf 458.000 Impfdosen in NRW.“ Die Impfaktion am Freitag und Samstag in Hille sei aber vollkommen unabhängig davon gewesen, stellte Deichholz klar.

„Impfstoff übrig“

„Wir haben einfach festgestellt, dass wir Astrazeneca- Impfstoff übrig haben, und uns kurzfristig entschlossen, diesen sofort für die Über-60-Jährigen zu verimpfen“, sagte Deichholz. An diesen Tagen habe es keine Möglichkeit gegeben, sich für eine Astrazeneca-Impfung anzumelden. Deshalb habe man sich zu dieser Sonderaktion für diejenigen, die direkt zum Impfzentrum kommen, entschieden. „Uns ging es darum, auch diese beiden Tage zu nutzen“, sagte Deichholz. Es habe dazu keinen gesonderten Aufruf gegeben. Die Menschen seien dennoch gekommen, über Mund-Propaganda. „Wie ein Schneeballsystem“, sagte Deichholz. Es sei deshalb auch zu Wartezeiten gekommen. Einige Impfwillige seien auf spätere Uhrzeiten wiedereinbestellt worden.

Hans-Joerg Deichholz betonte, dass durch diese Sonderaktion die parallel laufenden Impfungen nach Terminvergabe nicht beeinträchtigt worden seien. Vielmehr habe man eine zusätzliche Impfstraße geöffnet und Personal einbestellt. Auch seien nur berechtigte Personen geimpft worden. Deichholz: „Uns ist klar: Wir können machen, was wir wollen, es gibt immer Leute, die sich beschweren werden.“ Aber jetzt sei es wichtig, möglichst viele Menschen zu immunisieren. Anders als in anderen Impfzentren hätten sie in Hille nicht nur komplett über Ostern weitergeimpft, sondern auch noch keinen Impfstoff verkommen lassen.